28 dicembre negozi aperti o no? Cosa si può fare oggi

28 dicembre negozi aperti o no? Se anche tu ti stai domandando questo, ti aiutiamo a fare chiarezza sull’apertura di negozi, supermercati, bar e ristoranti.

28 dicembre negozi aperti o no? Se anche tu ti stai domandando questo, ti aiutiamo a fare chiarezza sull’apertura di negozi, supermercati, bar e ristoranti.

28 dicembre: negozi aperti sì o no?

Oggi l’Italia entra ufficialmente in zona arancione e lo sarà fino al 30 dicembre, perché dal 31 si ritorna in zona rossa. Ciò significa che oggi, 28 dicembre, i negozi sono aperti in tutta Italia fino alle 21.00

Ci si può spostare liberamente nel proprio Comune per fare shipping e acquisti. Si può uscire dal proprio comune per motivi di lavoro, salute, necessità e per la deroga sulle visite. Possono uscire dal proprio comune e nel raggio di 30 km anche gli abitanti che si trovano in paesi con massimo 5000 abitanti, ma non possono raggiungere i capoluoghi di provincia.

Italia zona arancione: bar e ristoranti aperti?

Bar e ristoranti sono chiusi, ma rimane sempre attivo il domicilio e l’asporto fino alle 22.00. Infatti, c’è ancora il coprifuoco in tutta Italia con divieto di circolazione dalle 22.00 alle 5.00. Ricordiamo che, per l’1 gennaio, il coprifuoco verrà esteso fino alle 7.00, per cui non si potrà circolare dalle 22.00 del 31 dicembre 2020 alle 7.00 dell’1 gennaio 2021.

Zona arancione: quando serve l’autocertificazione?

Nei giorni arancioni (28,29,30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), serve l’autocertificazione per uscire dal proprio Comune. Ricordiamo che questi spostamenti possono avvenire:

• Per motivi di lavoro, salute e necessità

• Per la deroga sulle visite

• Per chi risiede in comuni che non superano i 5mila abitanti nel raggio di 30 km senza raggiungere capoluoghi di provincia.

L’autocertificazione è necessaria anche quando ci si muove nelle ore del coprifuoco, e quindi dalle 22.00 alle 5.00.

Italia zona rossa

Ricordiamo che l’Italia tornerà a essere nuovamente zona rossa nei giorni 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021. In questi giorni, gli esercizi commerciali dovranno chiudere, mentre resteranno aperte alcune categorie speciali di negozi.