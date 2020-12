24 dicembre negozi aperti o chiusi? La lista di chi aprirà

24 dicembre negozi aperti o chiusi? Alcune categorie di negozi potranno aprire anche il 24 in zona rossa: ecco la lista completa delle aperture.

24 dicembre dicembre: i negozi aperti o chiusi? È questo quello che si stanno domandando nelle ultime ore molti italiani.

Dal 24 dicembre l’Italia entra in zona rossa e lo sarà anche nei giorni 25,26,27 e 31 dicembre 2020 e 1,2,3,5,6 gennaio 2021. Cosa si potrà fare il giorno della Vigilia di Natale e quali negozi saranno aperti?

In tutta Italia risultano attivi divieti e limitazioni tipici della zona rossa. Saranno quindi chiusi ristoranti, bar e pasticcerie, ma rimane attivo il servizio a domicilio e l’asporto entro le 22.00 di sera. Nonostante da domani scatti la zona rossa, alcuni negozi saranno aperti.

24 dicembre: la lista dei negozi aperti

• alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• surgelati

• computer ed elettronica di consumo

• sigarette

• carburante

• apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni

• ferramenta, vernici, piastrelle

• articoli igienico-sanitari

• attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

• articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

• libri

• giornali, riviste e periodici

• Cartoleria e forniture per ufficio

• Calzature per bambini e neonati

• Biancheria personale

• Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

• Autoveicoli e motocicli

• Giochi e giocattoli

• Medicinali (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Articoli medicali e ortopedici

• Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria

• Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

• Ottica e fotografia

• Combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

• Articoli funerari e cimiteriali

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

• Lavanderie e tintorie

• Barbieri e parrucchieri

24 dicembre: si può uscire o no?

Non è possibile uscire di casa se non per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute e per la deroga sulle visite. Secondo la deroga sulle visite, annunciata dall’ultimo Dpcm di Conte, è possibile far visita ad amici e parenti solo una volta al giorno (esclusivamente all’interno della propria regione) e in numero massimo di due: dal conteggio restano esclusi under 14, disabili e persone non autosufficienti. Per uscire, in questi casi, occorrerà portare con sé l’autocertificazione.