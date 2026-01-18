A causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche e dell’emissione dell’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico, soprannominato ciclone Harry, il Sindaco di Catania ha disposto una serie di misure straordinarie a tutela della pubblica incolumità.

L’ordinanza entrerà in vigore dalle ore 7:00 di lunedì 19 gennaio 2026 e interesserà l’intero territorio comunale.

Scuole, parchi e impianti chiusi

È stata ordinata la chiusura di tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado. Chiusi anche Giardino Bellini, Cimitero, parchi comunali, impianti sportivi comunali, musei e biblioteche. Sospesi i mercati storici e rionali, oltre a manifestazioni ed eventi all’aperto.

Limitazioni alla mobilità

L’ordinanza invita a limitare l’uso dell’auto, evitare ciclomotori e muoversi solo per indifferibili motivi, prestando massima prudenza ed evitando sottopassi stradali. Raccomandato non transitare in aree già interessate da allagamenti, frane o smottamenti.

Aree a rischio e zone costiere

È vietata la sosta e il transito nelle zone costiere esposte a mareggiate, tra cui il Lungomare (da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia), Viale Kennedy, Villaggi a mare e Vaccarizzo. Vietato avvicinarsi a corsi d’acqua, moli, spiagge, scogliere e porticcioli.

Avvisi a cittadini e imprese

I cittadini sono invitati a stare lontani da alberi, strutture precarie e piani bassi, mentre alle imprese edili è richiesto il controllo di ponteggi, gru e ancoraggi. Le attività industriali e commerciali dovranno essere limitate ai soli servizi essenziali.

Obblighi per dehors e strutture temporanee

I titolari di esercizi con dehors dovranno smontare o ancorare gazebo, ombrelloni, tende e arredi, assicurando che nessun elemento mobile rappresenti un pericolo per persone o cose. Per ulteriori aggiornamenti e notizie vai su https://catania.liveuniversity.it

Disposizione Sindaco; “ Chiusura immediata e attenzione per i cittadini”

Il Sindaco invita la cittadinanza ad adottare comportamenti di attenzione, precauzione e autoprotezione, seguendo costantemente gli avvisi meteo e della Protezione Civile, al fine di ridurre ogni rischio per l’incolumità pubblica.