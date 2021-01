Sicilia zona rossa: i centri commerciali aperti nel Catanese

Sicilia zona rossa: nonostante i divieti, alcuni centri commerciali resteranno aperti, seppur in parte. Ecco quali negozi rimarranno aperti in ogni struttura.

Da giorni non si fa altro che parlare di Sicilia zona rossa: una formula che tutti ripetono ed altrettanti temono. Ma quanti conoscono tutte le misure previste nel dettaglio? Non tutti, per esempio, sanno che molte attività commerciali resteranno aperte anche nel corso di queste due settimane. LiveUnict fornisce una lista dettagliata dei centri commerciali della provincia di Catania aperti (seppur parzialmente), e non solo.

Centro Sicilia

Il centro commerciale Centro Sicilia, a Misterbianco, aprirà le proprie porte ai clienti: nonostante la Sicilia zona rossa, la galleria rimarrà aperta dalle ore 10.00 alle 20.00, ma solo dal lunedì al venerdì. Si esplicita, tuttavia, che i clienti potranno accedere soltanto alle attività consentite dal DPCM del 14 gennaio 2021 e dall’ordinanza della Regione Sicilia del 16 gennaio 2021.

Nel weekend saranno aperte solo le attività consentite dal DPCM del 14 gennaio 2021.

Per quanto riguarda il Parco commerciale, ecco la lista dei negozi aperti e chiusi:

Arcaplanet dal lunedì al sabato dalle ore 09:30 alle ore 21:00 e domenica dalle 09:30 alle ore 20:00;

AWR dalle ore 09:00 alle ore 21:00 ma con aree delimitate al pubblico (dal lunedì al venerdì) ma chiuso sabato e domenica;

Bricoman dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:30 e domenica dalle 09:00 alle ore 20:30 domenica)

Bruno Euronics dalle ore 09:00 alle ore 21:00 (dal lunedì al venerdì) ma chiuso sabato e domenica;

Gypis chiuso;

Iperceramica dalle ore 08:30 alle ore 20:00 (dal lunedì al sabato) e dalle ore 10:00 alle ore 20:30 la domenica;

Lidl dalle ore 08:00 alle ore 21:30 (dal lunedì alla domenica);

Maisons du Monde chiuso;

McDonald’s dalle ore 07:30 alle ore 22:00 (dal lunedì alla domenica)

Nike chiuso;

Piazza Italia chiuso;

Pittarello chiuso;

Spaccio Calzedonia dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (dal lunedì al venerdì) ma chiuso sabato e domenica;

UCI Cinemas chiuso.

I Portali

Anche i gestori del Parco commerciale I Portali, a San Giovanni La Punta, informano i clienti che, a seguito dell’ordinanza che rende la Sicilia zona rossa, solo alcuni attività resteranno aperte, almeno per le prossime due settimane. La Galleria lato est sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00 ma resterà chiusa nei giorni festivi e prefestivi.

Rimarranno aperti solo i negozi in linea con il nuovo DPCM sia dal lato est (Galleria): In particolare: Clean point; Scarpe & Scarpe;

Cisalfa;

Yamamay;

Golden point;

Game Stop;

Findomestic;

Panto Store;

Kena Mobile;

Angiolucci occhiali;

Vodafone;

Original Marines;

Happy casa;

Per dormire;

Wind/3;

Elettronica smart;

Ragazzini generali;

Ido;

Libreria Ubik;

My brand;

Emporio 88;

Toys store;

Guess;

Dal lato ovest, invece:

Costa Coffee dalle ore 10.00 alle 18.00;

Sushi Nikko dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 22.00;

Enjoy Pub aperto fino alle ore 22.00;

McDonald’s dalle ore 7.30 alle ore 22.00;

Costa Store dalle ore 9.00 alle 21.00;

Unieuro dalle 9.30 alle 20.30;

Arcaplanet – dalle 9.30 alle 20.30;

Bricocity – dalle ore 9.00 alle 21.00;

Superconveniente dalle 9.00 alle 21.00;

M&L – dalle 9.00 alle 21.00;

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) resteranno aperte solo con servizio di asporto/domicilio.

Katané

La Sicilia zona rossa modifica anche gli orari del centro commerciale Katané, a Gravina di Catania. Sui propri canali social, di fatto, nel corso delle ultime ore è apparsa un’immagine volta a definire con più chiarezza gli orari della struttura.

Altre strutture

E al di fuori della provincia di Catania? Gli appassionati dello shopping non saranno felici di sapere che, per esempio, il Sicilia Outlet Village resterà chiuso fino a nuova comunicazione: è ciò che si legge all’interno del relativo sito internet.