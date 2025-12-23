Santo Stefano 2025: Il Santo Stefano 2025, che cade venerdì 26 dicembre, rappresenta per molti un’occasione ideale per dedicarsi allo shopping post-natalizio, trascorrere del tempo libero in famiglia o concedersi una pausa tra negozi, ristoranti e cinema. A Catania e in provincia, però, non tutti i centri commerciali osservano le stesse aperture durante le festività: molte grandi strutture restano chiuse il giorno di Santo Stefano, mentre alcune attività interne possono seguire orari differenziati.

Di seguito una guida utile sui principali centri commerciali di Catania e provincia e sulle loro aperture nel periodo natalizio.

Centro Sicilia di Misterbianco: shopping sotto un unico tetto

Il Centro Sicilia di Misterbianco è uno dei poli commerciali più grandi e frequentati dell’area metropolitana etnea, con oltre 200 negozi, ristoranti e servizi: È il luogo ideale per concentrare lo shopping natalizio in un’unica visita, grazie a un’ampia offerta che spazia dalla moda all’elettronica, dagli articoli per la casa alla ristorazione.

Durante le festività, la galleria segue generalmente gli orari standard dalle 09:30 alle 21:00, con aperture ridotte il 24 e il 31 dicembre, quando la chiusura è anticipata alle 19:00. Il centro rimane chiuso il 25 e il 26 dicembre, quindi anche a Santo Stefano 2025. Alcune attività come il cinema o i punti di ristorazione possono osservare orari differenti rispetto alla galleria principale.

Etnapolis di Belpasso: eventi natalizi e grandi brand

Situato a Belpasso lungo la SS 121, Etnapolis è uno dei centri commerciali più grandi d’Italia, con oltre 130 negozi, una vasta area food e un cinema multisala. Nel periodo natalizio la struttura ospita eventi, animazioni e iniziative dedicate alle famiglie, rendendo lo shopping un’esperienza coinvolgente.

La galleria è aperta regolarmente nei giorni precedenti e successivi al Natale, con orari prolungati nei weekend. Tuttavia, Etnapolis resta chiuso il 25 e il 26 dicembre, quindi non sarà accessibile nel giorno di Santo Stefano 2025. Aperture ridotte sono previste anche per la Vigilia e per il 31 dicembre.

Porte di Catania: il centro commerciale vicino alla città

Porte di Catania è una delle strutture più comode per chi desidera fare shopping senza allontanarsi dal centro urbano o dall’aeroporto: la galleria e l’ipermercato seguono normalmente l’orario 09:00 – 21:00, con allestimenti e attività natalizie dedicate soprattutto ai bambini nei giorni precedenti al Natale.

Negli ultimi anni, anche Porte di Catania tende a restare chiuso il 25 e il 26 dicembre, e quindi molte attività interne potrebbero non essere operative a Santo Stefano 2025, fatta eccezione per eventuali servizi con gestione autonoma.

Altri centri commerciali in provincia di Catania

Nella provincia etnea sono presenti anche altre strutture come Le Zagare e I Portali a San Giovanni La Punta. In linea generale, questi centri osservano aperture regolari fino alla Vigilia, mentre restano chiusi il giorno di Natale e Santo Stefano, riaprendo nei giorni successivi con orari talvolta ridotti.