Santo Stefano 2025: Il Santo Stefano 2025 è un giorno perfetto per prolungare la magia delle feste in Sicilia. Dopo il Natale, molte città dell’Isola restano animate da mercatini, eventi natalizi, spettacoli, villaggi tematici e opportunità di visite culturali: in particolare Catania e la sua provincia offrono numerose attività per chi desidera trascorrere il 26 dicembre tra momenti di svago, shopping e scoperte.

Catania: mercatini, spettacoli e luci natalizie il 26 dicembre

Nel centro storico di Catania, Piazza Duomo e le principali vie cittadine continuano a vivere l’atmosfera natalizia anche il giorno di Santo Stefano 2025: Installazioni luminose, proiezioni artistiche sugli edifici storici e musiche di sottofondo rendono la visita del centro un’esperienza suggestiva. Durante tutta la giornata si possono incontrare spettacoli itineranti, artisti di strada e iniziative pensate per famiglie, che mantengono vivo lo spirito delle feste.

Christmas Town alle Ciminiere: divertimento per tutta la famiglia

A Catania è attivo fino all’Epifania il villaggio tematico Christmas Town presso le Ciminiere, con attrazioni dedicate a grandi e piccini. Qui si trova una pista di pattinaggio su ghiaccio, spettacoli di magia, animazioni, laboratori creativi e casette con prodotti tipici. L’area è perfetta per chi vuole vivere un’esperienza natalizia completa: tra musica, luci e attività per bambini, il villaggio offre occasioni di divertimento anche nel giorno di Santo Stefano 2025.

Mercatini di Natale in Sicilia: da Caltagirone ai borghi dell’Isola

Oltre a Catania, diverse località della Sicilia ospitano mercatini di Natale che proseguono nei giorni attorno al Santo Stefano. A Caltagirone, la città dei presepi, si possono visitare bancarelle di artigianato locale, idee regalo e prodotti tipici nei principali spazi cittadini. Anche borghi come Rometta Marea e Viagrande allestiscono mercatini e spazi espositivi che combinano tradizione, gastronomia e artigianato, offrendo un’occasione ideale per passeggiare e scoprire specialità regionali.

Escursioni e visite culturali nel periodo festivo

Chi preferisce natura e storia può approfittare del periodo di Santo Stefano 2025 per esplorare luoghi iconici della Sicilia. La zona dell’Etna è particolarmente suggestiva in inverno, con scenari innevati e punti panoramici perfetti per escursioni o semplici passeggiate. Anche Taormina, con il suo teatro antico e le viste sul mare, resta una meta interessante da visitare tra le festività.