Meteo Santo Stefano 2025: Il Meteo Santo Stefano 2025 in Sicilia si inserisce in una settimana di vacanze natalizie caratterizzata da condizioni tipicamente invernali, ma senza eccessi. Dopo un Natale segnato da una certa variabilità, il 26 dicembre sull’Isola è atteso un quadro meteorologico nel complesso instabile, con cieli spesso nuvolosi, possibilità di piogge sparse e temperature in linea con le medie stagionali. I venti, prevalentemente dai quadranti meridionali, potrebbero risultare moderati, soprattutto lungo le coste, rendendo i mari mossi.

Nel corso della giornata di Santo Stefano, il tempo potrebbe alternare fasi di cielo coperto a brevi schiarite, con fenomeni più probabili sui settori orientali e meridionali della regione.

Meteo Santo Stefano 2025: le previsioni in Sicilia provincia per provincia

Agrigento : cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di piovaschi intermittenti, soprattutto nel pomeriggio. Temperature fresche ma non rigide.

: cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di piovaschi intermittenti, soprattutto nel pomeriggio. Temperature fresche ma non rigide. Caltanissetta: tempo variabile con nubi diffuse e qualche schiarita. Non si escludono deboli precipitazioni nelle ore centrali della giornata.

tempo variabile con nubi diffuse e qualche schiarita. Non si escludono deboli precipitazioni nelle ore centrali della giornata. Catania: nuvolosità presente per gran parte del giorno, con possibili piogge sparse, specie nelle zone pedemontane dell’Etna.

nuvolosità presente per gran parte del giorno, con possibili piogge sparse, specie nelle zone pedemontane dell’Etna. Enna: clima più fresco, cielo coperto a tratti e basso rischio di precipitazioni significative.

clima più fresco, cielo coperto a tratti e basso rischio di precipitazioni significative. Messina : alternanza tra nuvole e brevi aperture, con qualche pioggia possibile lungo la fascia tirrenica e venti moderati.

: alternanza tra nuvole e brevi aperture, con qualche pioggia possibile lungo la fascia tirrenica e venti moderati. Palermo : cielo prevalentemente nuvoloso, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature miti per il periodo.

: cielo prevalentemente nuvoloso, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature miti per il periodo. Ragusa: nuvolosità compatta con possibili deboli piogge isolate, soprattutto nel pomeriggio.

nuvolosità compatta con possibili deboli piogge isolate, soprattutto nel pomeriggio. Siracusa: tempo instabile con cielo spesso coperto e rischio di piogge intermittenti, specie lungo la costa.

Meteo Catania per questo weekend

Per Catania, il Meteo Santo Stefano 2025 prevede una giornata all’insegna della variabilità: Le temperature si manterranno su valori tipici di fine dicembre, con massime comprese tra i 12 e i 14 gradi. I venti di scirocco potrebbero rendere l’aria più umida, mentre nel pomeriggio non sono da escludere brevi rovesci, soprattutto nelle aree interne e ai piedi dell’Etna. Nel complesso, una giornata dal clima invernale, ma senza condizioni estreme.