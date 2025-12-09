Nel fine settimana appena trascorso, tra sabato e domenica, oltre centomila persone hanno invaso le principali vie di Catania per visitare i mercatini allestiti in piazza Università e nelle strade adiacenti di Montesano e Minoriti. Ad attirare i numerosi visitatori le vie illuminate del centro storico, le bancarelle di Natale sparse per la città e la magica atmosfera di Piazza Università. A rendere le giornate ancora più suggestive, il rinnovato prospetto di Palazzo degli Elefanti in piazza Duomo con la nuova illuminazione artistica del Municipio e di Palazzo dei Chierici.

“Natale in Comune”, i mercatini di Catania

Le vie del centro storico si animano con mercatini di prodotti artigianali interamente realizzati in Sicilia. Oltre agli eventi in centro, dal 8 dicembre al 6 gennaio si svolge anche il programma del “Natale in Comune”, una rassegna di iniziative promosse dal Consiglio comunale e presentate a Palazzo degli Elefanti dal presidente Sebastiano Anastasi, con la collaborazione di consiglieri, associazioni, parrocchie, enti e club service. Iniziative pensate per raggiungere e animare soprattutto le periferie. Tra gli eventi già conclusi: la festa di apertura dell’8 dicembre a Cibali, con musica, presepi e mercatini; il pomeriggio dello stesso giorno a San Nullo con gli zampognari e le tradizionali “cone” catanesi. Si continuerà il 18 dicembre a Villa Fazio a Librino, con scambio di doni e animazione per i bambini. Ma tra gli appuntamenti più attesi: la Notte Bianca del 13 dicembre, con musei e mercatini aperti fino a tarda sera.