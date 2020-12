Coronavirus, 44 positivi al drive-in tra i rientrati a Catania

La percentuale di test positivi tra chi rientra per le feste a Catania è di poco superiore all'1%. I dati sui rientri a Catania e sui test eseguiti nel dettaglio.

44 positivi su 4.184 tamponi. Sono questi i risultati della campagna di screening comunicati dall’ASP di Catania nei giorni cruciali dei rientri natalizi sul territorio provinciale. A partire dal 21 dicembre, infatti, sono vietati gli spostamenti tra regioni salvo ragioni di salute, necessità o lavoro.

Il numero maggiore di tamponi è stato eseguito al Terminal C dell’aeroporto di Catania, dove sono stati rilevati 5 positivi a fronte di 2.968 test processati. Al drive-in ex mercato Ortofrutticolo, invece, il tasso più alto di positivi: 33 a fronte di 1.066 tamponi. 118 tamponi al drive in PTA San Giorgio (6 positivi) e 32 al drive-in PTA San Luigi (0).

Rimarrà aperto fino alle 20 sia domani 24 dicembre che giovedì 31 dicembre il drive-in per i tamponi allestito nell’ex Mercato Ortofrutticolo di Catania. Il 25 dicembre e l’1 gennaio invece la postazione sarà chiusa al pubblico, così come il PTA San Giorgio e il PTA San Luigi.