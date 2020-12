Specializzazioni Medicina, Manfredi: “Aspettiamo oggi sblocco graduatorie”

Specializzazioni Medicina: si attende la pubblicazione delle graduatorie. Le ultime novità comunicate dal ministro Manfredi sul futuro dei camici bianchi.

Specializzazioni Medicina: il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi è intervenuto dopo il blocco che va avanti da mesi.

“Speriamo che oggi si risolva. In questo momento si sta riunendo il Consiglio di Stato che ci dovrebbe dare il via libera per poter pubblicare tra oggi e domani la graduatoria finale“, ha dichiarato il ministro.

Sarebbe già pronta la graduatoria finale, ma è “bloccata perché dobbiamo avere il via libera del Consiglio di Stato che deve decidere sul quesito ‘conteso'”.

Da mesi, oltre 24mila medici sperano che vengano pubblicate le graduatorie definitive delle specializzazioni Medicina. E restano così in attesa, in bilico sul filo del proprio futuro, senza poter continuare a formarsi.

Specializzazione Medicina: cosa è successo?

I medici hanno svolto il test delle Specializzazioni in Medicina il 22 settembre, ma hanno conosciuto il numero esatto delle borse messe a disposizione solo qualche giorno prima, il 16 settembre. Il ritardo a cosa è dovuto? Pare che l’emergenza sanitaria abbia ritardato la nomina dell’Osservatorio nazionale della Formazione Medicina Specialistica.

Questo ritardo ha, però, giovato a chi si era laureato a luglio e aveva potuto subito accedere al test per le specializzazioni, grazie all’ultimo decreto che ha reso la laurea in Medicina abilitante.

Specializzazioni mediche: che fine hanno fatto le graduatorie?

Attese per il 5 ottobre, ma ancora mai uscite. La data era slittata al 26 novembre, ma è stata poi ancora rimandata. Questa volta, a influire sui ritardi pare siano stati i numerosi ricorsi presentati dai candidati dopo il test.

Ancora una volta, il 3 dicembre il Miur ha comunicato il rinvio della pubblicazione delle graduatorie. Questi ritardi hanno scatenato proteste: da Nord a Sud i medici sono scesi in piazza a protestare, chiedendo cosa ne sarebbe stato del proprio futuro.

Le proteste non sono mancate nemmeno a Catania, dove nei giorni scorsi i camici bianchi hanno manifestato in piazza Università.