Incidente mortale a Misterbianco: la vittima è un 23enne.

Incidente mortale a Misterbianco, dove ha perso la vita un 23enne. Si tratterebbe di un militare proveniente dalla base americana di Sigonella.

Non si conoscono le cause dell’incidente stradale, ma pare sia stato autonomo. Purtroppo il 23enne non ce l’ha fatta: si è spento tra le fiamme della sua auto.

In aggiornamento