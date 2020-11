Sicilia, famiglia distrutta dal Covid: coniugi muoiono a distanza di pochi giorni

Coronavirus Sicilia: famiglia distrutta a Vittoria, dove due coniugi muoiono a qualche giorno di distanza, lasciando due figli. L'annuncio del parroco.

Il Coronavirus continua a mietere vittime in Sicilia. Sebbene a livello nazionale, il numero dei contagi sembra in discesa, le vittime giornaliere continuano a essere altre. In Italia, solo ieri, si sono registrate ben 722 nuovi decessi.

Dopo la tragedia di Gela, un’altra famiglia viene distrutta dal virus a Vittoria, uccidendo marito e moglie a distanza di qualche giorno. La donna era morta la settimana scorsa a causa del Covid-19. Dopo il decesso di quest’ultima, anche il marito, un medico di Vittoria, è venuto a mancare a causa dello stesso virus.

A darne la notizia il parroco della chiesa del Rosario, dove il medico faceva da volontario. I due coniugi lasciano un figlio e una figlia.