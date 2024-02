Omicidio in Sicilia: 23enne ucciso in casa a colpi di arma da fuoco

Trovato il cadavere di un giovane di 23 anni, ucciso nella propria abitazione. Inquirenti non escludono la pista del regolamento di conti.

Nelle scorse ore alcuni agenti hanno rinvenuto il corpo di un giovane di 23 anni, identificato come quello di Giovanni Russo, all’interno della sua abitazione nel comune di Vittoria, nel Ragusano. Il cadavere dell’uomo presentava ferite causate da diversi colpi di arma da fuoco.

Proprio la casa della vittima, situata in via Colle D’Oro del quartiere Maritaggi, sarebbe stata infatti il teatro del suo omicidio. Secondo le prime piste degli inquirenti, i quali stanno ancora indagando per poter ricostruire al più presto l’intera dinamica del delitto, la morte di Russo potrebbe essere attestata ad un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di stupefacenti.

A Vittoria, il business dello spaccio sarebbe controllato dal clan Ventura, già piuttosto noto negli uffici della Procura Distrettuale Antimafia di Catania.