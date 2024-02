Sicilia, violenza contro le donne: evade dai domiciliari per aggredire la moglie

Emesse due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un nigeriano ed un tunisino nell'ambito della violenza contro le donne.

Un’attività investigativa degli agenti di polizia giudiziaria, appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando e guidati dalla Procura della Repubblica di Patti, ha portato all’emissione di due ordinanze di custodia cautelare ai danni due individui, un nigeriano ed un tunisino. Entrambe le indagini svolte rientrano nell’ambito del fenomeno della violenza contro le donne.

Per il cittadino nigeriano, già destinatario di un provvedimento giudiziario per i reati di maltrattamenti nei confronti della moglie, è stata disposta la carcerazione. In questo caso, le indagini a suo carico hanno potuto stabilire come, dopo aver alterato il sistema del braccialetto elettronico ed essere evaso dai domiciliari in ben due occasioni, l’uomo si fosse diretto presso l’abitazione della vittima per aggredirla nuovamente.

Nel corso della seconda indagine è stata invece centrale la testimonianza di una donna rumena che, coraggiosamente, aveva deciso di denunciare le ripetute violenze subite dal compagno, un cittadino tunisino. A seguito degli episodi di violenza inferti alla donna, l’individuo in questione aveva fatto ritorno in terra natìa per un certo periodo di tempo: al suo rientro in Italia però, il 26 febbraio scorso, sono prontamente scattati la segnalazione ed il conseguente provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di frequentare la compagna.