Sicilia, arrestato killer dopo 7 anni: responsabile di omicidio nel 2017

Arrestato dai carabinieri, un 28enne responsabile di omicidio e occultamento di cadavere nell'aprile del 2017.

A Vittoria, nel Ragusano, il comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, in particolare i militari della Stazione carabinieri di Scoglitti, ha dato esecuzione a un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, nei confronti di un cittadino rumeno identificato in A.I, di 28 anni.

I fatti che hanno fatto scattare le manette per il 28enne risalgono al mese di aprile del 2017. L’ uomo è responsabile di omicidio e di occultamento di cadavere di un 47enne, Abdessalem Farhat, trovato morto nella periferia di Vittoria.

Il 2enne è stato rintracciato nella frazione marinara di Scoglitti.

Dopo averlo identificato, i carabinieri lo hanno condotto nei loro uffici per notificare l’ordine per la carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. A.I. è stato poi portato al carcere di Ragusa dove resterà per scontare la condanna alla pena della reclusione di 15 anni.