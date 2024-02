Sicilia, i metalmeccanici protestano: “3 morti al giorno è bilancio insostenibile”

Mercoledì 21 febbraio i metalmeccanici di tutta la Sicilia sciopereranno per dire basta alle morti sul lavoro.

Durante la giornata di mercoledì 21 febbraio, in tutta la Sicilia sciopereranno i metalmeccanici per dire basta alle morti sul lavoro, secondo quanto organizzato da Fiom Cgil e Uilm. Di conseguenza, i lavoratori sciopereranno durante le ultime due ore del turno in tutte le aziende di Catania, Palermo, Ragusa, Messina, Trapani e Caltanissetta. Nell’indotto del petrolchimico di Siracusa, invece, la protesta si svolgerà nelle prime due ore di turno e si terrà inoltre un’assemblea dei lavoratori.

Saranno aziende come Fincantieri, Sirti, Leonardo e la STMicroelectonics di Catania, le acciaierie e i Cantieri Navali a Messina, l’indotto del petrolchimico di Gela e molte altre a scioperare. “La Sicilia si ferma – spiegano i segretari generali di Fiom Cgil Sicilia e Uilm Francesco Foti e Vincenzo Comella – per dare un chiaro segnale alle imprese e al governo nazionale. Tre morti al giorno sono un bilancio insostenibile“. Si chiedono, dunque, pene più severe per gli imprenditori che non rispettano le normative sulla sicurezza, più controlli, il potenziamento e l’effettivo ruolo di rappresentanza degli Rls.