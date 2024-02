Sicilia, casa di riposo lager: anziani sedati e abbandonati di notte

Anziani maltrattati in una residenza per anziani in Sicilia. In manette 4 persone per sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci.

Sedati e abbandonati di notte. Era questo il trattamento offerto a degli anziani ospiti di una casa di riposo di Caltanissetta. I carabinieri del capoluogo Nisseno hanno arrestato 4 persone, di cui 3 appartenenti alo stesso nucleo familiare, per i reati di sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci. Per i quattro, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Dalle indagini partite nel giugno del 2023, oltre alla carenza di cure adeguate nei confronti degli ospiti, sono emerse anche irregolarità per quanto riguarda i requisiti organizzativi e igienico sanitari, con servizi igienici mancanti di coperture, pochi bagni per persone con disabilità e condizionatori non funzionanti. Il personale, inoltre, sarebbe privo di idoneità, nonché senza le qualifiche necessarie per ricoprire il ruolo. Agli anziani ospiti sarebbero stati anche somministrati medicinali tranquillanti senza alcuna prescrizione medica per fronteggiare l’assenza di personale soprattutto nelle fasce orarie notturne.

Tra le accuse più gravi, quella di sequestro di persona nei confronti di uno dei quattro arrestati, responsabile di aver letteralmente rinchiuso nel suo posto letto un ospite, per mezzo di griglie di ferro, normalmente utilizzate come barriere laterali, impedendogli di spostarsi durante la notte.

La struttura è, ora, sotto sequestro ed affidata a un amministratore giudiziario, procedendo anche a un’ispezione igienico sanitaria per accertare altre inadempienze. È stato, inoltre, necessario l’intervento del personale medico al fine di verificare le condizioni di salute degli ospiti.