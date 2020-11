Sicilia, negozi chiusi domenica e festivi: nuova ordinanza di Musumeci

Musumeci adotta una nuova ordinanza: le domeniche e nei giorni festivi alcune attività commerciali rimarranno chiuse.

Nelle scorse ore Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, ha adottato una nuova ordinanza con lo scopo di limitare le occasioni di contagio nei giorni domenicali, oltre che nei festivi.

“Siamo in una fase di grande attenzione e ho ritenuto di accompagnare le decisioni nazionali e regionali con un’ordinanza – ha annunciato il presidente- che ha l’obiettivo di sostenere i primi segnali positivi, evitando nei giorni domenicali e festivi le occasioni di assembramento che abbiamo visto in tante immagini pubblicate dai mezzi di comunicazione. Chiediamo a tutti uno sforzo nelle prossime importanti giornate“.

Prevista la chiusura delle attività commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole e del domicilio per i prodotti alimentari, dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

“Lo dobbiamo – ha continuato a spiegare il governatore – agli operatori della sanità che stanno dimostrando una capacità di intervento senza precedenti, ma lo dobbiamo anche a tutti gli operatori economici che stanno affrontando un momento difficile e, in definitiva, lo dobbiamo a noi stessi, perché bisogna ritornare a una vita il più possibile normale nei tempi che la pandemia impone”.