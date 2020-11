CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita contro la Vibonese: si torna al Massimino

Si torna nel terreno verde dello Stadio Angelo Massimino di Catania, dopo i lavori effettuati nelle scorse settimane: ospite la Vibonese del presidente catanese Caffo.

Torna in campo il Calcio Catania, reduce dalla sconfitta esterna nel campo abruzzese del Teramo nell’ultima giornata del girone C di Lega Pro. Torna in campo e lo fa nel suo rettangolo verde, quello dello Stadio Angelo Massimino di Catania, in seguito ai lavori effettuati sul manto erboso.

La partita di stasera 18 novembre, contro la Vibonese del presidente catanese Caffo (al quale auguriamo pronta guarigione, ndr), sancisce il ritorno ufficiale nel terreno dell’ex Cibali, dopo aver disputato due gare nel neutro dell’Angelino Nobile di Lentini, rispettivamente contro Juve Stabia e Ternana.

Da valutare le condizioni e il drenaggio del nuovo manto erboso, dopo le burrasche d’acqua delle ultime ore che comunque non dovrebbero compromettere più di tanto il bel gioco.

La partita, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30, stavolta non verrà trasmessa in chiaro da alcune emittente televisiva, dopo le gare in diretta tv contro Bari, Palermo e Ternana.

La sfida tra Calcio Catania e Vibonese sarà però possibile vederla in diretta streaming sulla piattaforma dedicata Eleven Sports: per il mese di novembre basterà registrarsi, effettuare il login e vederla gratuitamente.