Meteo Sicilia, scatta “allerta gialla”: piogge e calo di temperature

Meteo Sicilia: il maltempo tocca anche la Sicilia, dopo essere arrivato in Italia nei giorni scorsi. La Protezione Civile ha diramato "allerta gialla".

Meteo Sicilia: come preannunciato dalla Protezione civile, una saccatura di origine atlantica è arrivata nei giorni scorsi, portando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità su diverse zone dell’Italia. Anche la Sicilia non è esclusa da questa ondata di maltempo: per la giornata di ieri, è stata infatti diramata “allerta gialla” per tutta la zona centro occidentale dell’Isola.

Per oggi, martedì 17 novembre, è prevista invece – secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione civile – “allerta gialla” per tutto il territorio. Cielo nuvoloso e precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, si attendono nella giornata di oggi in diverse zone. Anche le temperature hanno subito un rapido abbassamento. Se nei giorni scorsi, il clima nell’Isola era ancora prevalentemente primaverile, si va ora verso temperature più rigide.

Meteo Sicilia: forti piogge in alcune zone

L’intensità delle piogge e del maltempo non sarà uguale in tutta l’Isola. Alcune zone, come quella del Siracusano e del Ragusano, saranno più colpite di altre. Nella giornata di oggi, infatti, 3B Meteo segnala diverse precipitazioni già a partire dalla mattinata. Migliore la situazione nell’Ennese, nell’Agrigentino e nel Catanese, dove il cielo dovrebbe rimanere prevalentemente nuvoloso con qualche pioggia in serata.

Cieli nuvolosi e piogge, soprattutto nel corso della mattina, sono previste a Palermo e a Trapani.

Meteo Catania: le previsioni

Per quanto riguarda la città di Catania e tutto il territorio della provincia, sono previsti per la giornata di oggi cieli nuvolosi e nuvole sparse. Le temperature varieranno dai 16 ai 23 gradi e qualche pioggia è attesa per il tardo pomeriggio. Dalle 20 in poi, secondo quanto riportato sul sito 3B Meteo, si prevedono leggere piogge.

Il maltempo continuerà per tutta la settimana, intensificandosi nel weekend e, in particolare, nella giornata di sabato. Sabato, infatti, è previsto un intensificarsi delle piogge che, soprattutto nel pomeriggio, potrebbero raggiungere i 7.4 mm. Si attendono ulteriori bollettini della Protezione Civile per sapere il livello di criticità dei prossimi giorni.