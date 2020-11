CALCIO CATANIA – A Teramo ancora una sconfitta esterna: goal e pagelle [VIDEO]

Un solo punto (raccolto nel derby) per la squadra rossazzurra nelle ultime quattro gare: mercoledì di nuovo in scena, contro la Vibonese, al Massimino di Catania.

Arriva un’altra sconfitta esterna stagionale, stavolta per merito del Teramo nei confronti del Calcio Catania, che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare. Partita subito in discesa per i rossazzurri, sotto dopo appena due minuti grazie alla realizzazione dall’area piccola di Ilari.

Gara decisa dalla rete dei primi minuti che ha condizionato i rossazzurri lungo tutta la gara, non trovando mai il goal (e la porta) lungo tutti i 90 minuti di gioco. Scarsa concentrazione degli uomini di mister Raffaele, mai bravi a giocare la palla a terra e costruire una manovra di gioco avvolgente e convincente. Tanti i lanci lunghi, le palle perse e i passaggi errati.

Nota positiva Emanuele Pecorino, con il classe 2001 pronto a fare a sportellate e cercare, quando possibile, la conclusione verso la porta difesa da Lewandowski. In ombra l’altro catanese d’origine, Kevin Biondi, entrato male in partita e senza aver messo mai lo zampino su delle azioni pericolose e sulla manovra etnea.

Nel girone C bella vittoria esterna della Ternana al San Nicola di Bari, mentre l’ex rossazzurro Curcio regala la vittoria al suo Foggia, realizzando l’ennesima rete stagionale. Vince anche il Palermo dentro casa contro la Paganese, mentre si dividono un punto Turris, Juve Stabia, Virtus Entella e Catanzaro nelle rispettive due sfide.

Il Catania adesso disputerà due partite consecutive dentro casa, presumibilmente all’interno del nuovo prato verde dello Stadio Angelo Massimino di Catania, a partire dalla gara di mercoledì 18 novembre contro la Vibonese (oggi vittoriosa contro il Potenza).

PAGELLE CALCIO CATANIA

MARTINEZ 6; PINTO 5, CLAITON 6, SILVESTRI 5, CALAPAI 5; DALL’OGLIO 6, IZCO 6, ROSAIA 5.5; BIONDI 5, PIOVANELLO 5, PECORINO 6.5 (REGINALDO 6, EMMAUSSO 5.5, WELBECK 6.5, MALDONADO 6, ZANCHI 6). ALL. RAFFAELE 4.5