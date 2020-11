CALCIO CATANIA – Trasferta a Teramo: come e dove vedere la partita

Diretta televisiva in occasione della terza trasferta consecutiva per i rossazzurri: la partita tra Calcio Catania e Teramo verrà trasmessa in tv a partire dalle ore 14.00

Ancora una trasferta per i rossazzurri di mister Raffaele che, dopo le partite col Bari e il derby con il Palermo, giocherà la terza gara consecutiva lontano dalla propria città.

Stavolta gli etnei sono volati in Abruzzo, ad attenderli il sorprendente Teramo, che si ritrova nelle zone alte del girone C meridionale di Lega Pro.

Partita che vedrà avvicendarsi gli abruzzesi, reduci da due vittorie e un’ultima sconfitta (contro il Catanzaro) nelle precedenti tre gare, mentre i rossazzurri arrivano da due sconfitte (contro Ternana e Bari) e un pareggio, disputato proprio nel monday night in quel di Palermo, in occasione del derby siciliano tornano in scena dopo ben 7 anni di attesa.

La partita, che verrà disputata a partire dalle ore 14.00 allo Stadio Bonolis di Teramo, verrà trasmessa in chiaro e in diretta televisiva da Rai Sport (canele 57 e 58 del digitale terrestre), mentre in streaming sui soliti circuiti ufficiali della Lega Pro.