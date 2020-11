CALCIO CATANIA – Dove e come vedere la partita contro il Teramo

Terza trasferta consecutiva per gli uomini di mister Raffaele: lungo viaggio verso l'Abruzzo, dopo il pareggio nel derby contro il Palermo firmato da Emanuele Pecorino.

I rossazzurri questa domenica tornano in campo, dopo l’attesa partita tra Calcio Catania e Palermo, in digiuno da ben 7 anni di derby siciliano, con la gara terminata 1-1 nel posticipo di lunedì scorso al Renzo Barbera.

Pareggio e partite decisamente sui generis per entrambe le formazioni, a partire da quella decimata rosanero che ha rischiato fino all’ultimo di far saltare il derby. Le reti, firmate da Kanoute e dal catanese Emanuele Pecorino, hanno fatto sì che le squadre si dividessero il bottino a disposizione dei 90 minuti.

Entrambe smuovono così la classifica, nell’attesa di recuperare le diverse sfide in campionato. Tra queste, anche quella che dovrà recuperare il Calcio Catania contro il Bisceglie, in programma lo scorso giovedì al Massimino, con le due squadre mai scese in campo per indisponibilità degli ospiti.

Si continui quindi con la terza trasferta consecutiva per il Catania, dopo la sonora sconfitta di Bari e, per l’appunto, il pareggio contro il Palermo. I rossazzurri voleranno questa volta in Abruzzo, ad attenderli il sorprendente Teramo, che viaggia nelle zone alte della classifica del girone C.

La partita, in programma domenica 15 novembre, verrà trasmessa anche stavolta in chiaro e in diretta tv da Rai Sport (canale 57-58 del digitale terrestre), con il fischio d’inizio fissato per le ore 14.00 allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo.