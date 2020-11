CALCIO CATANIA – Derby a rischio? Ancora positivi tra le fila del Palermo

Troppi positivi tra le fila del Palermo che rischia di non poter arruolare almeno 13 giocatori: a rischio l'atteso derby con il Calcio Catania.

Si continua ad infittire la telenovela per il derby siciliano tra Palermo e Calcio Catania, che dovrebbe andare in scena questa sera nel posticipo del girone C allo Stadio Renzo Barbera. Il condizionale è d’obbligo visto che, secondo le ultime indiscrezioni, la società rosanero avrebbe richiesto alla Lega Pro il rinvio della gara.

Motivo della decisione deriva dalla mancata negativizzazione al tampone di diversi giocatori del Palermo, risultati positivi al Covid-19 nelle scorse settimane. Dovrebbero essere infatti ancora 6 i giocatori sui quali non potrà contare il tecnico Boscaglia.

A questi, si aggiungono altre 5 pedine dello scacchiere rosanero risultati positivi, ovvero Luperini, Somma, Santana, Mancini e Marong con il tecnico che, nel peggiore dei casi, si ritroverebbe a dover portare con se e schierare elementi della Primavera, non raggiungendo la quota di 13 arruolabili.

Il Palermo, inoltre, ha già richiesto alla Lega e speso il “bonus”, concesso alle squadre del professionismo, in occasione della gara contro il Catanzaro. Dopo la positività di 19 elementi della squadra siciliana, era stata rinviata anche la gara contro il Potenza, dello scorso 29 ottobre.

A questi, tra le fila del Calcio Catania, va aggiunto un positivo dello staff tecnico, come comunicato dalla stessa società di via Magenta nella giornata di ieri. Catania che è già partito stamane in direzione Palermo, in attesa dell’esito dei tamponi effettuati ieri.

La partita, con fischio di inizio previsto alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro da Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), qualora le due società si dovessero ritrovare a poter scendere in campo.