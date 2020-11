CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita contro il Palermo

Ritorna il derby siciliano tra Calcio Catania e Palermo: dove vedere la partita in diretta tv e streaming sul digitale terrestre.

Ritorna dopo tanti anni uno dei grandi classici del calcio siciliano, il derby siculo per antonomasia tra Calcio Catania e Palermo. Due storie recenti decisamente complesse per le compagini delle due principali città che, come racconta il passato, meritano altri palcoscenici rispetto alla Serie C.

Ma, guardando ad oggi, il palco del Renzo Barbera farà da cornice alla sfida del girone C di Lega Pro, che torna a far vibrare gli animi delle due tifoserie dopo anni di alti e bassi.

Memorabile la partita del 2009, con un rotondo 0-4 firmato dai rossazzurri proprio all’ex Favorita, con la magia di Giuseppe Mascara che realizzò il famigerato “goal che vedranno anche a Tonga“.

La partita, valevole come posticipo di giornata, vedrà alle ore 21.00 del 9 novembre 2020 il suo calcio d’inizio, con la partita che verrà trasmessa in diretta nazionale e in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).