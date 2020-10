CALCIO CATANIA – Troppo Bari per i rossazzurri: goal e highlights della partita [VIDEO]

Calcio Catania battuto dal Bari nel posticipo del girone C: seconda sconfitta per i rossazzurri che adesso attendono la Vibonese a Lentini.

Seconda sconfitta consecutiva per il Calcio Catania che, dopo la débacle interna contro la Ternana, rientra in Sicilia con zero punti dopo la trasferta pugliese. La partita, andata in scena allo Stadio San Nicola di Bari, ha infatti visto trionfare per ben 4-1 la squadra di mister Gaetano Auteri, autentica corazzata del girone C.

Buon primo tempo dei rossazzurri che sono andati in vantaggio grazie all’autorete di Ciofani nella primissima parte di gara, con altre occasione lungo la gara malamente sfruttate dalla squadra di Raffaele. Buon atteggiamento sulle seconde palle, sui contrasti e nelle ripartenze, purtroppo mal finalizzate dai giocatori di turno nella metà campo avversaria.

Poi solo Bari, che acciuffa il pareggio grazie ad una magistrale azione del difensore Di Cesare, prima di chiudere la gara con l’autorete di Claiton e i goal di Montalto e Citro, abile a ribattere in rete dopo il rigore parato da Martinez.

Il Catania adesso rientrerà in Sicilia per preparare la prossima gara, che vedrà impegnati i rossazzurri sul neutro dello Stadio Angelino Nobile di Lentini contro la Vibonese, squadra presidenziata dal noto catanese Caffo.