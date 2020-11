Coronavirus Sicilia, oggi quasi 1700 nuovi positivi: i numeri per provincia

Coronavirus Sicilia: cresce di poco il numero dei positivi rispetto a ieri. Ecco i numeri aggiornati, secondo il bollettino del Ministero della Salute.

Mentre si attendono, in queste ore, nuove modifiche sul “colore” delle regioni, il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino giornaliero sulla situazione Coronavirus in Italia. L’incremento dei nuovi positivi è oggi, in totale, di 32.191. Cresce, tuttavia, ancora il numero dei decessi: oggi 731.

Coronavirus in Sicilia: i dati di oggi

Per quel che riguarda la Sicilia, si registrano oggi 1.698 nuovi positivi per un totale di 44.691 dall’inizio dell’epidemia. Nello specifico, si registra un incremento di 991 attuali positivi, per un totale di 30.756. I decessi nelle ultime ventiquattro ore sono 39 per un totale di 791. Il numero dei guariti si ferma oggi, invece, a 668 per un totale di 12.964 guariti in tutto.

Coronavirus Sicilia: i dati provincia per provincia