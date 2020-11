Asp Catania: gara per gestione rifiuti dei positivi al Covid

La decisione è stata adottata dopo le "criticità osservate, e segnalate dai cittadini", e "visto l'andamento epidemico da Covid-19 e la crescita esponenziale della curva dei contagi".

L’Asp di Catania ha indetto, secondo le disposizioni regionali, una nuova gara per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria”. I termini per partecipare scadranno il prossimo 18 novembre. La decisione è stata adottata dopo le “criticità osservate, e segnalate dai cittadini”, e “visto l’andamento epidemico da Covid-19 e la crescita esponenziale della curva dei contagi e preso atto dell’impossibilità dell’azienda specializzata, in atto incaricata di fronteggiare l’intero fabbisogno, considerato proprio il cospicuo numero di utenze da servire”.

In attesa dell’attivazione del servizio, così come stabilito dall’art. 2 co. 3 delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif e n. 2/Rif, rispettivamente del 27 marzo e del 25 settembre 2020, la gestione della “raccolta, trasporto e smaltimento è disposta dal Comune”.