Lavoro Sicilia, Douglas assume: posti a Catania e Palermo

Lavoro Sicilia: la catena di profumerie Douglas assume su tutto il territorio nazionale. Posizioni aperte anche a Catania e a Palermo: ecco i dettagli.

Lavoro Sicilia: il noto marchio tedesco Douglas è alla ricerca di nuovo personale, da andare ad inserire tra i negozi sparsi per tutta l’Italia. Numerose le figure ricercate su tutto il territorio nazionale: dagli addetti vendita fino ad estetisti, parrucchieri e barbieri qualificati. Ma quali sono le posizioni aperte sull’Isola? Per quale figura si può fare domanda?

Ecco tutte le informazioni utili sulle figure ricercate e sulle città che stanno assumendo in Sicilia, in questo periodo.

Lavoro Sicilia: posizioni aperte a Catania e Palermo

Per quanto riguarda la Sicilia, Douglas assume nuovi addetti vendita/beauty advisor da andare ad inserire nei negozi di Catania e di Palermo. I candidati ricercati devono appartenere alle categorie protette (ex L. 68/99, art. 1); vengono richieste un’esperienza antecedente nel settore vendita e passione per ciò che riguarda il mondo beauty.

Ma non vengono ricercati solamente addetti vendita: per gli store di Palermo, infatti, si assumono anche nuovi candidati alla posizione di estetista qualificata. In questo caso, servirà possedere la specializzazione professionale, ed essere competenti nel campo di trattamenti estetici come la cura del corpo e la skin care, fino al make up. Richiesta, infine, l’esperienza pregressa nel campo delle vendite di servizi e prodotti.

Se non si è riusciti a rientrare tra le assunzioni sopracitate, non serve arrendersi. La catena di profumerie Douglas, infatti, accetta candidature spontanee per molteplici posizioni: tra queste si ricordino quelle di Store Manager, Beauty Advisor, coordinatori dei vari punti vendita, parrucchieri, estetisti, infine personale per diverse aree di lavoro quali il settore Marketing, quello amministrativo e, infine, il settore Information Technology.