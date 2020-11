Lavoro Sicilia: i bandi di concorso attivi e quelli in arrivo

Lavoro Sicilia: sono attualmente aperti numerosi bandi di concorso, mentre si attende la pubblicazione dell'avviso relativo alle assunzioni previste dalla Regione Siciliana.

Lavoro Sicilia: sono numerosi i bandi di concorso attualmente aperti, ma anche quelli in arrivo, che potrebbero ridare un input all’economica siciliana e alla disastrata situazione occupazionale. Ecco quali sono le posizioni aperte ed entro quando è possibile presentare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: bandi di concorso aperti

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarichi di direttore di struttura complessa, a rapporto esclusivo, per le seguenti unità operative complesse dell’ASP di Ragusa:

area ospedaliera – DEA I livello Vittoria Comiso: U.O.C. Cardiologia Vittoria, disciplina di accesso cardiologia;

area territoriale: U.O.C. Servizio epidemiologia e profilassi, disciplina di accesso igiene epidemiologia e sanità pubblica.

Il termine della presentazione delle domande scade il 6 dicembre 2020.

Università di Palermo-area amministrativa gestionale

Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, da destinare alla Direzione generale – servizio speciale didattica e studenti, a tempo pieno ed indeterminato.

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le ore 14,00 del 6 dicembre 2020.

Università di Palermo-area tecnico-scientifica

Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da destinare all’area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato.

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le ore 14,00 del 6 dicembre 2020.

Università di Palermo-area ammisitratica-gestionale

Il direttore generale dell’Universitàdegli studi di Palermo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, da destinare alla Direzione generale – servizio speciale didattica e studenti – conferme titoli e gestione archivi, a tempo pieno ed indeterminato.

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le ore 14,00 6 dicembre 2020.

Università di Palermo-area amministrativa

Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, da destinare alla Direzione generale – servizio speciale didattica e studenti – lauree, a tempo pieno ed indeterminato.

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le ore 14,00 del 6 dicembre 2020.

Università di Palermo-area tecnico-scientifica

Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da destinare all’area sistemi informativi, a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione al bando di concorso dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 14.00 del 6 dicembre 2020.

Lavoro Sicilia: previste assunzioni alla Regione Siciliana

Ancora in via di definizione, invece, i dettagli relativi alla futura pubblicazione di un bando di concorso per l’assunzione presso gli uffici regionali e centri per l’impiego. Questo concorso potrebbe ridare un necessario slancio al lavoro Sicilia, fortemente provato dall’emergenza sanitaria.

La Regione Siciliana, che mira ad assumere oltre 1300 unità di personale tra Centri per l’impiego e uffici regionali, un piano di assunzioni che interesserà a molti, dato che le assunzioni riguarderanno sia candidati laureati che in possesso anche del semplice diploma di istruzione superiore.