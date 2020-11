I migliori licei di Catania e provincia: le classifiche

Disponibili online i risultati della piattaforma Eduscopio, che permette di visualizzare le migliori scuole superiori di tutta Italia: ecco quali sono i migliori licei a Catania e provincia.

Quali sono i migliori licei di Catania? Ogni anno le classifiche delle migliori scuole superiori d’Italia vengono rese pubbliche da Eduscopio, una piattaforma online creata dalla Fondazione Agnelli che rappresenta uno strumento utile per tutti coloro i quali sono interessati all’argomento. E quest’anno più che mai, considerando le restrizioni a causa della pandemia che impediscono anche gli Open Day e le visite all’interno delle scuole, molti studenti e le loro famiglie faranno uso di strumenti come Eduscopio per aiutarsi nella loro scelta.

I criteri per stilare le classifiche fanno riferimento ai risultati ottenuti dagli studenti successivamente alla maturità. Infatti, si tengono in considerazione la media dei voti e i crediti ottenuti all’università dagli studenti diplomati in quella scuola. Questi due dati vengono poi sommati per realizzare l’Indice FGA, in una scala che va da 0 a 100, con un peso del 50% per ciascuno dei due criteri. Altro dato inserito nella classifica è quello della percentuale dei diplomati in regola, anche se non è uno dei termini utili per stilare l’ordine della lista. Inoltre, cliccando sul singolo istituto, è possibile visualizzare una scheda ancora più dettgliata dei risultati con voto medio di maturità, tasso di iscrizione all’università, area di studi scelta e principali università nelle quali gli studenti si iscrivono.

Ma quali sono i migliori licei di Catania e provincia nel raggio di 30 km? Ecco ognuna delle classifiche per quanto riguarda la città di Catania a seconda dei diversi indirizzi di studio.

Licei classici

I migliori licei classici di Catania e provincia nel raggio di 30 km sono il Gulli e Pennisi di Acireale, con un indice FGA pari a 76.24, seguito dal Giovanni Verga di Adrano e lo Spedalieri di Catania. Il secondo classificato ha ottenuto un indice FGA di 74.74 mentre il liceo catanese ha avuto un punteggio di 72.

Licei scientifici e scientifici – Scienze applicate

Per quanto riguarda i migliori licei scientifici a Catania, le classifiche sono due. La prima riguarda gli scientifici ordinari, che presenta un podio composto dall’Archimede e dal Galileo Galilei di Catania, mentre il terzo posto spetta all’Ettore Majorana di San Giovanni la Punta. L’Archimede prende il primo posto con un punteggio di 78.01, mentre i due licei che seguono ottengono rispettivamente 74.81 e 72.83 come indice FGA.

Per quanto riguarda la seconda lista, si tratta dei licei scientifici con indirizzo Scienze applicate. In questo caso le scuole per Catania e provincia nel raggio di 30 km sono solo tre, vale a dire: il liceo Boggio Lera, al primo posto con indice FGA pari a 71.74; secondo posto per il liceo Giovanni Verga di Adrano, con un punteggio di 69.46 e infine terzo posto per il Giovan Battista Vaccarini di Catania, con indice FGA pari a 47.06.

Licei Scienze Umane e indirizzo Economico – Sociale

Anche per i licei di Scienze Umane sono presenti due classifiche separate. La prima fa riferimento ai licei ordinari e vede al primo posto il liceo Michele Amari di Giarre con indice FGA pari a 58.09, seguito dal Francesco De Sanctis di Paternò con punteggio di 57.78 e dal Turrisi Colonna di Catania, al terzo posto con 56.96 di indice FGA. Ecco la classifica completa:

La seconda classifica riguarda invece i licei di Scienze Umane ad indirizzo Economico – Sociale. Il podio presenta il Regina Elena di Acireale, seguito dal Turrisi Colonna e dal Lombardo Radice di Catania. I punteggi sono rispettivamente 52.32 per il primo, 43.70 per il Turrisi Colonna e 39.05 per il Lombardo Radice. Di seguito la classifica completa:

Licei linguistici

I migliori licei linguistici di Catania e provincia nel raggio di 30 km sono prevalentemente fuori dall’area cittadina. Il podio è infatti composto dall’Archimede di Acireale con 73.81 di indice FGA, seguito dal Giovanni Verga di Adrano con 69.21 e dal Leonardo di Giarre, al terzo posto con un punteggio di 68.19.

Tuttavia, quest’ultimo presenta la percentuale maggiore di diplomati in regola tra i primi tre, pari a 70.05 %. Tra i licei di Catania, presenti il Principe Umberto, il Boggio Lera, il Turrisi Colonna e il Lombardo Radice, anche se in posizioni più basse in classifica.

Licei Artistici

Purtroppo per i licei artistici il sito non dispone dei dati dei diplomati iscritti all’Accademia delle Belle Arti, ma solo di quelli iscritti all’università. In questo senso la classifica è molto scarna e vede un solo liceo, l’Emilio Greco con un indice FGA pari a 54.72 e una percentuale di diplomati in regola uguale al 53.7%.