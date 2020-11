I migliori licei linguistici di Catania e provincia: la classifica

La piattaforma digitale Eduscopio è uno strumento che ogni anno viene utilizzato per capire quali sono le scuole superiori migliori in Italia: ecco la classifica dei licei linguistici migliori a Catania e provincia.

Quali sono i licei linguistici migliori a Catania e provincia? A questa domanda, che sicuramente è nelle menti di tanti futuri studenti delle scuole superiori e delle loro famiglie, è possibile dare una riposta utilizzando Eduscopio. Si tratta di una piattaforma online, realizzata dalla Fondazione Agnelli, che permette di visualizzare delle classifiche delle migliori scuole superiori di tutta Italia. Basta inserire i dati principali quali, l’indirizzo al quale si è interessati, la città e il raggio di km entro il quale effettuare la ricerca.

Data l’emergenza sanitaria in corso e la conseguente sospensione di Open Day e visite agli edifici scolastici, molti studenti potranno sicuramente fare uso di Eduscopio per avere le idee più chiare ed effettuare una scelta sensata. I criteri che hanno permesso di stilare la classifica si basano sui risultati ottenuti dagli studenti dopo la maturità: i dati relativi a Media dei voti e Crediti ottenuti vengono infatti uniti per formare l’indice FGA, criterio fondamentale nella classifica. Inoltre, è anche possibile visualizzare la percentuale di studenti diplomati in regola, anche se questo non è un dato fondamentale per l’ordine della classifica. Ecco la lista dei migliori licei linguistici a Catania e provincia nel raggio di 30 km.

La classifica