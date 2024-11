È finalmente online la tanto attesa classifica annuale dei migliori licei scientifici di Catania e provincia. A stilare la graduatoria è la piattaforma Eduscopio, che da anni raccoglie e analizza i dati sui licei di tutta Italia, offrendo così una panoramica completa del panorama educativo nazionale. Strumenti utili per i futuri studenti liceali, che avranno l’opportunità di scegliere la miglior scuola vicino a loro! Di seguiti i dati relativi a quest’anno scolastico!

Eduscopio: di cosa si tratta

Eduscopio, un progetto della Fondazione Agnelli, nasce per aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del proprio percorso scolastico. Grazie alle sue annuali classifiche è possibile confrontare i migliori istituti superiori, selezionando quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze educative.

Il confronto tra le scuola si basa su diversi fattori chiave:

la media dei voti ottenuti dagli studenti agli esami universitari,

ottenuti dagli studenti agli esami universitari, la percentuale d i esami superati,

i esami superati, diplomati in regola.

Per rendere il confronto più completo e preciso, Eduscopio ha creato l’Indice FGA, che combina questi due aspetti, dando uguale peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50). Grazie a questo metodo tutte le scuole vengono valutate in maniera bilanciata.

Migliori licei scientifici di Catania e provincia

Attraverso il sito Eduscopio sarà quindi possibile visualizzare una mappa interattiva, scegliere l’indirizzo scolastico e selezionare un chilometraggio. In questo caso si possono osservare tutti i migliori licei scientifici di Catania nel raggio di 30km.

Per l’anno 2024, in cima alla classifica l'”Archimede” di Acireale, con un punteggio complessivo di 81.97/100, a seguire il “Galileo Galilei” di Catania, che quest’anno totalizza un punteggio di 74,6/100. Infine, in terza posizione l’“Ettore Majorana” di San Giovanni la Punta, con per il 2024 si totalizza 74.29/100. In ultima posizione per i licei statali scientifici il “Giusti (IS Francesci Redi)”, con 53,18/100.

Per quanto concerne invece gli istituti non statali, la classifica include solo due licei, entrambi posizionati dopo tutti gli istituti statali, con punteggi decisamente più bassi. Di seguito i nominativi e i relativi punteggi:

Molti licei perdono punti

Rispetto al 2023 molti licei scientifici hanno perso qualche punto. Primo fra tutti Il “Giovanni Verga” di Adrano, mentre l’anno scorso deteneva il secondo posto, quest’anno quest’anno non è neppure presente in classifica. Situazione critica anche per il liceo “Gulli e Pennisi” di Aci Bonaccorsi, che quest’anno perde molte posizioni, da quarta ad ottava posizione. Resta invece in cima alla classifica l’ “Archimede” di Acireale, sempre in prima posizione ormai da anni!

Le facoltà scelte dai diplomati

Analizzando le aree disciplinari più gettonate dai diplomati presso “Archimede” di Acireale, prima scuola in classifica, si osserva come la maggior parte degli studenti preferisca rimanere a Catania per continuare gli studi universitari.

Inoltre, dai dati raccolti, emerge come gli alunni diplomati preferisca iscriversi a facoltà universitarie legate all’area tecnica. Si sta parlando di circa un 28.2% degli studenti. Le altre aree di interesse sembrano essere quella scientifica ed economica-statistica. In ultima posizione si trova l’area disciplinare legata alle scienze motorie, con solo un 1.6% di iscritti.

Indirizzi sportivi e scienze applicate

A detenere la prima posizione sia per l’indirizzo scientifico- sportivo che per quello di scienze applicate è L'”Archimede” di Acireale. Rispettivamente quest’anno ha totalizzato un punteggio di 77.7/100 per scienze applicate e 51.98/100 per l’indirizzo sportivo. Di seguito le due classifiche complete: