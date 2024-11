Quali sono i migliori licei scienze umane di Catania e provincia? Quale sarà la classifica per il 2024? A rispondere a queste domande è il portale Eduscopio, che ha stilato una classifica degli istituti migliori. La lista include tutte le informazioni e le valutazioni più rilevanti sugli istituti di tutta Italia, fornendo un quadro completo per chi cerca la scuola più adatta.

Eduscopio: in cosa consiste il portale

Il progetto Eduscopio nasce dieci anni fa, nel 2014, dall’istituto di ricerca Fondazione Agnelli, l’obiettivo che si pone è quello di essere un punto di riferimento per studenti e genitori alla ricerca del percorso scolastico o universitario adatto alle proprie esigenze.

Le classifiche servono a valutare le prestazioni delle scuole italiane. Il portale permette, infatti, di selezionare non soltanto la tipologia d’istituto scolastico o universitario che si desidera ricercare, ma anche, inserire dei parametri specifici come la località e la distanza rispetto a una città.

Scienze Umane a Catania

Gli istituti di scuola superiore di secondo grado ad indirizzo scienze umane, situati nelle città di Catania, sono due: l‘istituto Giuseppe Lombardo Radice e l‘istituto Giuseppina Turrisi Colonna, i quali ricoprono la prima e la seconda posizione della piccola lista di scuole ad indirizzo scienze umane.

Il Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania, ricopre la prima posizione nella classifica con un indice FGA di 60,45.

Il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania, è il secondo classificato, distanziato di poco dal primo classificato, con un indice di valutazione di 58,39.

I dati d’immatricolazione e diplomati in regola

Andando ad analizzare i dati nel dettaglio, i tassi d’iscrizione alle università e di diplomati in regola ci si trova davanti ad un dato interessante.

Nel caso dei diplomati in regola, la classifica si inverte, in quanto il tasso è maggiore per l’istituto statale “G. Turrisi Colonna” con un tasso che arriva al 60,2%, Per quanto riguarda l’istituto “G. Lombardo Radice” il tasso di diplomati in regola è del 56,6%. Confrontando i dati con il 2023, si riscontra come i tassi di diplomati in regola siano aumentati, soprattutto per il Turrisi colonna, che passa dal 58 al 60 percento.

Per quanto concerne i tassi d’immatricolazione, invece, si riscontra;

per L’istituto statale “G. Lombardo radice” solo il 26% degli studenti diplomati non si immatricola , mentre il 21% lo fa e non supera il primo anno universitario , ed il 54% si immatricola e supera il primo anno.

solo il degli studenti diplomati , mentre il lo fa e , ed il si per l’istituto statale “G. Turrisi Colonna” sono ben il 41% dei diplomati a non immatricolarsi, il 15% ad immatricolarsi e non superare il primo anno, e il 44% ad immatricolarsi e superare il primo anno.

Le scelte universitarie

Ma quali sono le scelte universitarie degli studenti diplomati al liceo Scienze Umane?

La scelta maggioritaria va a ricadere, ovviamente, verso l’area disciplinare Umanistica, seguita da quella sociale e giuridico-politica, ultima come scelta è medicina.

Migliori Istituti Scienze Umane della Provincia

Passiamo ad analizzare la valutazione dei licei che rientrano nel raggio di 20km dalla città metropolitana di Catania, escludendo le due scuole già analizzate, troviamo:

Istituto statale “ Regina Margherita ” di Acireale, con una valutazione di 57,42

” di Acireale, con una valutazione di Istituto statale “ F. De Sanctis ” di Paternò, con una valutazione di 49,72

” di Paternò, con una valutazione di istituto statale “Ettore Majorana” di San Giovanni la Punta, con una valutazione del 48,7

Tassi d’immatricolazione e di diplomati in regola

Andiamo ora nel dettaglio analizzando i dati delle tre scuole della provincia;