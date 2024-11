La scelta del percorso da intraprendere dopo il diploma di scuola secondaria di primo grado è un momento cruciale per la vita di ogni studente. Si tratta di un passaggio fondamentale per orientarsi verso il futuro e definire concretamente obiettivi, sogni ed ambizioni, in modo da scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze.

Il progetto di Eduscopio

Eduscopio, un piattaforma online ideata dalla Fondazione Giovanni Agnelli, si occupa di analizzare e confrontare i risultati universitari e lavorativi dei diplomati delle scuole superiori italiane. L’obiettivo principale è di fornire informazioni utili sull’offerta formativa delle scuole nel territorio nazionale. tutto questo per aiutare i nuovi studenti liceali a scegliere il miglior percorso scolastico per le loro esigenze.

Gli indicatori utilizzati da Eduscopio per il confronto sono due:

: valutazione del rendimento accademico degli studenti al primo anno di università, prendendo in considerazione gli esami sostenuti, crediti acquisiti e voti ottenuti. Questi ultimi due dati, a loro volta, sono espressi tramite l’ , che tiene contro della combinazione tra media dei voti e percentuale dei crediti ottenuti esiti lavorativi: verificando l’occupazione post-diploma, la rapidità nel trovare lavoro e la coerenza tra il lavoro trovato e gli studi svolti.

I dati analizzati per stilare la classifica provengono da fonti ufficiali come l’Anagrafe Nazionale Studenti Universitari (ANSU) del Ministero dell’Istruzione.

La classifica 2024 dei migliori licei linguistici di Catania e provincia

La piattaforma di Eduscopio offre un filtro che permette di impostare l’indirizzo di studio, la località e la possibilità di spostamento da 10 a 30 km. Focalizzandosi su Catania e provincia, la classifica dei migliori licei linguistici del 2024 comprende 11 scuole, sopra le quali primeggia, già da diverse edizioni, il liceo “Archimede” di Acireale con un indice FGA è 77.49 e un tasso di diplomati in regola è del 73.4%

Al secondo posto troviamo una novità rispetto allo scorso anno: il “Principe Umberto di Savoia” di Catania che ha scalato la classifica passando dalla quarta alla seconda posizione, con un indice FGA di 65.91 e una percentuale di diplomati in regola di 71.4%

Il liceo “Galileo Galilei” di Catania, con un indice FGA di 64.38 e una percentuale di diplomati in regola del 70.7%, si conferma stabile al terzo posto.

Confrontando questi risultati con quelli dell’anno precedente, possiamo notare che l'”Archimede” rimane in testa e con un generale incremento dei punteggi. La vera novità è rappresentata dal “Principe Umberto”, che ha registrato un netto incremento rispetto allo scorso anno, migliorando la sua posizione in classifica

L’ultimo classificato di quest’anno, invece, è l'”Istituto Ettore Majorana” di San Giovanni la Punta, il quale ha subito un lieve calo dell’indice FGA (da 59 a 58.6) e un calo più consistente di diplomati in regola (da 75 a 71.2)

Le scelte universitarie più gettonate dai diplomati

Per quanto riguarda le scelte universitarie degli studenti diplomati dai migliori licei linguisitic, emerge una preferenza per l’area umanistica, scelta da circa il 30% degli studenti. Inoltre, la maggioranza degli studenti tenda a rimanere nella regione, con un’alta percentuale di iscrizioni all’Università di Catania (UNICT), in particolare per i diplomati degli istituti “Archimede” e “Principe Umberto” di Savoia, che raggiungono l’80%.

Tuttavia, gli studenti del “Galileo Galilei”, mostrano una propensione maggiore a diversificare le loro scelte universitarie, prendendo in considerazione anche atenei diversi come l’Università di Messina e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.