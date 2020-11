I migliori licei classici a Catania e provincia: la classifica

Ogni anno Eduscopio prepara una classifica che indica le scuole migliori in tutto il territorio italiano: ecco quali sono i licei classici migliori a Catania e provincia.

Qual è il miglior liceo classico a Catania e provincia? La Fondazione Agnelli ogni anno prepara una classifica che permette agli studenti e alle famiglie di avere un quadro più chiaro sulle migliori scuole superiori di tutta Italia.

Lo strumento in questione è Eduscopio, una piattaforma online dalla quale è possibile effettuare delle ricerche in base agli indirizzi scolastici, alla città di interesse e al raggio di km entro quell’area. In un anno come quello interessato dalla pandemia, in cui Open Day, visite nelle scuole e persino la frequenza sono impediti, Eduscopio sembra rappresentare uno strumento più che utile per la scelta dei futuri studenti di scuole superiori.

I criteri principali della classifica sono legati ai risultati degli studenti dopo l’ottenimento del diploma: che risultati e che tempistiche hanno all’università o nel mondo del lavoro, per gli istituti tecnici e professionali. Ma per andare più nel dettaglio, quali sono i migliori licei classici a Catania e provincia, nel raggio di 30 km?

La classifica

Il miglior liceo classico a Catania e provincia, utilizzando come impostazione il raggio di 30 Km è il Gulli e Pennisi di Acireale, che ottiene un indice FGA (che unisce il risultato della Media dei voti e dei Crediti ottenuti) pari a 76.24, insieme ad una percentuale molto alta di diplomati in regola, vale a dire 78.4.

Sul podio, seguono il liceo classico Giovanni Verga di Adrano e lo Spedalieri di Catania, rispettivamente con indici FGA pari a 74.74 per il primo e 72 per il secondo, mentre la percentuale di diplomati in regola è 72.2 per il liceo di Adrano e 72.5 per quello di Catania. Per quanto riguarda gli altri licei della città di Catania, il Cutelli si ferma alla 4° posizione su 12 a causa del minore indice FGA ottenuto (70.87) e pur avendo una percentuale di diplomati maggiore delle due scuole precedenti (75.4).

Altre presenze tra i licei di Catania sono il Covitto Mario Cutelli (6° posto), il San Giuseppe (9° posto) e infine Don Bosco e Savoia all’11° e 12° posto. Maggior percentuale di diplomati in regola è quella del liceo Michele Amari di Giarre, con 91.4% ma con indice FGA pari a 70.21, che lo fa fermare alla 5° posizione.