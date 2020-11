I migliori licei scientifici di Catania e provincia: la classifica

Come ogni anno Eduscopio ha rilasciato la classifica dei migliori licei: ecco quali sono i migliori scientifici e scientifici con scienze applicate a Catania e provincia nel raggio di 30 km.

Qual è il miglior liceo scientifico di Catania e provincia? In un anno complesso come quello della pandemia, i futuri studenti di scuole superiori e i genitori sono alla ricerca di strumenti per decidere quali percorsi affrontare. Sicuramente, strumenti d’aiuto come quello creato dalla Fondazione Agnelli, sono molto d’aiuto per la scelta della scuola adatta.

Si tratta di Eduscopio, la piattaforma raggiungibile online dove è possibile portare avanti delle ricerche a seconda di indirizzi scolastici, città e raggio di km entro il quale effettuare la ricerca. E in base alle selezioni effettuate è possibile visualizzare le classifiche pertinenti. I criteri di classificazione sono racchiudi nel risultato dell’indice FGA, vale a dire l’unione di Media dei voti e Crediti ottenuti all’università dagli studenti diplomati in quelle scuole. Altro dato, anche se non fondamentale per stilare la classifica, è quello della percentuale dei diplomati in regola.

Ma quali sono i migliori licei scientifici a Catania e provincia? E quali sono quelli con l’indirizzo di Scienze applicate? Ecco i risultati, sempre tenendo conto che la classifica individua i licei di Catania e provincia nel raggio di 30 km.

Migliori licei scientifici

Migliori licei scientifici – Scienze applicate