Coronavirus, Motta Sant’Anastasia: nuova ordinanza e chiusura scuole

Ancora un comune etneo che decide di chiudere le scuole del territorio per un periodo di tempo alla luce dell’aumento dei contagi da coronavirus fatti registrare negli ultimi giorni. Si tratta di Motta Sant’Anastasia.

La nuova ordinanza del sindaco Anastasio Carrà dispone infatti la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado da giorno 11 novembre al 20 novembre. L’obiettivo è quello di contenere la diffusione dei contagi sospendendo l’attività scolastica, in via preventiva, nell’intento di tutelare l’intera comunità mottese. Altri comuni hanno adottato le stesse misure. Mascali, Paternò e Adrano tra quelli che hanno adottato lo stesso provvedimento per un periodo di tempo.