Coronavirus Catania, superati i 100 contagi in 6 comuni: i dati sulla provincia

Gli ultimi aggiornamenti sull'andamento dei contagi e dei ricoveri nei principali comuni del territorio etneo.

I casi Covid in Sicilia continuano a salire e in provincia di Catania i dati aumentano. A pochi giorni dalla decisione di classificare l’Isola come zona arancione, ecco la panoramica dei casi di Coronavirus nella provincia etnea. Nella giornata di ieri, in Sicilia sono stati registrati ancora una volta oltre mille casi: un nuovo record di contagi, che si accompagna a quello dei decessi (34 solo ieri).

Misterbianco

Alla data del 5 novembre, data dell’ultimo aggiornamento disponibile, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente 226, di cui n.20 ricoverati in ospedale e n.206 a domicilio. Ammontano a 484 i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.

Paternò

Anche nel comune di Paternò l’ultimo aggiornamento risale alla data del 5 novembre. I casi accertati di Covid-19 a Paternò sono 197 (+13 rispetto al 4 novembre) di cui 23 ospedalizzati e 174 in quarantena. Guariti 8. Il dato è in continuo aggiornamento.

Acireale

I casi di Coronavirus ad Acireale riportati nell’ultimo aggiornamento disponibile sono in totale 142. Di questi, 7 si ritroverebbero ricoverati in ospedale e uno in altra struttura. In isolamento fiduciario, invece, sono posti 335 soggetti. Dall’inizio dei rilevamenti i positivi risultano 193, 17 i nuovi segnalati e 2 i nuovi guariti.

Mascalucia

L’ultimo aggiornamento del sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, sui casi di Coronavirus in città, parla di 120 casi, di cui sei ospedalizzati.

Adrano

I dati del Comune di Adrano, aggiornati a ieri, fanno riferimento a una crescita dei contagi. Il totale complessivo è adesso di 86 casi positivi, di cui 8 in ospedale. In isolamento 242 persone.

Biancavilla

Simile il numero di contagi nel comune etneo confinante. A Biancavilla, come comunicato dal primo cittadino Antonio Bonanno, 85 casi attualmente positivi, 8 i guariti dall’inizio della seconda ondata. 10 le persone ricoverate in ospedale e 177 i cittadini in isolamento. Aumentano, inoltre, di otto unità i posti letto per malati Covid all’ospedale di Biancavilla.

Bronte

L’ultimo aggiornamento del sindaco Pino Firrariello a Bronte relaivo numero dei contagiati è di 121 casi, di cui 2 in Ospedale, condizioni stabili. Inoltre, si trovano in isolamento 285 cittadini all’interno del territorio brontese.

Aci Catena

Ad oggi, scrive l’ufficio stampa comunale, si registrano 85 casi di positività al coronavirus, ( 46 donne e 39 uomini) mentre salgono a 235 coloro i quali sono posti in isolamento preventivo. Dei contagiati, tre sono ospedalizzati ( un uomo e due donne).

Caltagirone

I casi di Coronavirus a Caltagirone, nell’ultimo aggiornamento pubblicato dal sindaco Gino Ioppolo, ammontano a 110 attualmente positivi, ma nessuno in terapia intensiva: 102 in isolamento domiciliare, 3 in ospedale e 5 in altre strutture