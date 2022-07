Coronavirus Sicilia, Catania prima provincia per nuovi casi: i dati

Coronavirus Sicilia: tutti i dati su positivi, vittime e ricoveri, estrapolati dal nuovo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus: reso pubblico l’ultimo bollettino del Ministero della Salute che riferisce di 6.236 nuovi casi di Coronavirus, registrati nel corso delle ultime 24 ore. I tamponi processati ammontano, invece, a 29.737.

Si registra, di conseguenza, un calo di casi rispetto a ieri, giorno in cui si è riferito di 8.676 positivi. Il tasso di positività passa dal 25% ad appena sotto il 21%.

Gli attuali positivi salgono ora a 161.279 (+145 rispetto a ieri). Il nuovo bollettino riferisce, inoltre, di 6.807 nuovi guariti e di 26 ulteriori vittime.

E in merito ai ricoveri? Questi ammontano attualmente a 1027, 52 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si contano 47 ricoverati: un numero identico a quello riportato nel precedente bollettino.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus, suddivisi a livello provinciale: