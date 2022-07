Coronavirus Sicilia, nuovo bollettino: gli aggiornamenti su contagi e ricoveri

Coronavirus Sicilia: gli ultimi aggiornamenti su positivi, vittime, guariti e ricoverati. Il nuovo bollettino nel dettaglio.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute riferisce di ulteriori 8.425 casi di Covid-19, mentre i tamponi processati ammontano a 34.336. Ad ogni modo, secondo quanto indicato dalla Regione Siciliana, 1.428 casi tra quelli ora riportati sarebbero stati rilevati negli scorsi giorni.

Il tasso di positività scende dal 29,5%, registrato ieri, al 24,5%. Il bollettino di ieri indicava anche un numero più alto di nuovi contagi, 9.747 per la precisione.

Nelle ultime 24 ore sono state registrate anche 3.751 persone guarite. Le vittime indicate dal bollettino di oggi sono 21 ma 20 di queste risalirebbero agli scorsi giorni.

Anche i ricoveri in regime ordinario risultano in calo: sono 10 in meno rispetto a ieri. Aumenta, invece, di un’unità il totale di ricoverati in terapia intensiva.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus, suddivisi a livello provinciale: