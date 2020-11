Coronavirus, in Sicilia giornata nera: 34 decessi e record di contagi

Coronavirus, in Sicilia è la giornata peggiore dall'inizio della pandemia per decessi e nuovi casi. In cinque province si registrano contagi a tripla cifra.

I casi di Coronavirus registrati in Sicilia alla data di oggi, 6 novembre 2020, sono 1.423 nel quotidiano bollettino regionale. L’Isola ormai viaggia costantemente tra i 900 e gli oltre 1000 casi giornalieri, numeri che hanno convinto il Cts e il governo a inserire la Regione tra le zone arancioni.

Rispetto a ieri, tuttavia, reggono gli ospedali siciliani. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati solo 10 nuovi ricoveri, di cui 2 in terapia intensiva. Il totale in questo caso sale rispettivamente a 1.157 pazienti ricoverati nei reparti ordinari e 159 che versano in peggiori condizioni. Grave, invece, il dato relativo ai decessi: +34 nelle ultime 24 ore, per un totale, dall’inizio della pandemia, di 628 vittime nella sola Sicilia: la giornata peggiore dall’inizio della pandemia. Registrati, infine, 402 pazienti guariti o dimessi.

Questi i dati relativi ai nuovi casi nelle singole province: