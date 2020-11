Coronavirus Sicilia, +299 casi a Catania: oltre 1000 in tutta l’Isola

Coronavirus Sicilia: superati anche oggi i 1000 casi in Sicilia. La provincia più colpita risulta quella di Catania, seguita da quella di Palermo.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi, pubblicato dal Ministero della Salute, registra un incremento di 1.048 nuovi casi nell’Isola. Sono 14 i deceduti nelle ultime 24 ore (in totale 550), mentre i guariti sono 292 per un totale di 7.569. Gli attuali positivi sono 16.806 con un incremento di 762 per la giornata di oggi.

Vediamo i dati delle singole province.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province