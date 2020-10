Catania, compravendita di cittadinanze al Comune: le intercettazioni [VIDEO]

Bufera al Comune di Catania, dove alcuni impiegati erano coinvolti in un sistema di compravendita della cittadinanza. Il video con le intercettazioni.

Ci sono anche impiegati del Comune di Catania tra gli indagati dell’inchiesta “Todo incluido“, che ha scoperto un giro d’affari transnazionale legato alla compravendita della cittadinanza. L’operazione si basa su indagini della squadra mobile ed è coordinata dalla Procura distrettuale etnea. Tra i reati ipotizzati, a vario titolo, associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato dalla transnazionalità e dal fine del profitto, corruzione e falso in atto pubblico.

Il comitato d’affari che gestiva la compravendita di cittadinanza italiana operava attraverso il sistema del c.d.“iure sanguinis” in favore di brasiliani, con la compiacenza di impiegati infedeli del Comune di Catania. La Procura ha dimostrato, come si evince anche dalle registrazioni, lo “scambio dell’utilità incassata da dipendenti pubblici in cambio dei favori resi nell’espletamento delle loro mansioni”.

Nel video, registrato tramite una telecamera nascosta, un uomo si rivolge a una donna seduta alla scrivania dicendole: “ho due buone notizie: una buona e l’altra antipatica. La prima è che ne sono venuti cinque, la cattiva è che rompono prima di arrivare…”. In un secondo momento, l’uomo prende il suo portafogli e chiede alla donna: “625 euro… giusto?“, poi le consegna qualcosa che lei ripone nella borsa.