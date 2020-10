Abusa delle figlie e si dà alla latitanza: bloccato dalla polizia a Catania

Ha abusato per anni delle sue figlie, per poi darsi alla latitanza: la polizia ha finalmente rintracciato l'uomo che si trovava a Catania.

È stato latitante per qualche mese, prima di essere stato bloccato dalla squadra mobile della polizia. Si tratta di un uomo, del 1961, già condannato a 7 anni con sentenza definitiva per maltrattamenti nei confronti della famiglia e per violenza sessuali su minori.

L’uomo aveva abusato sessualmente per anni delle sue quattro figlie. Poi nel 2010 una di queste ha deciso di denunciare tutto. L’uomo, condannato in via definitiva, aveva deciso di scappare.

Nella serata di ieri, è stato finalmente rintracciato nel piano interrato nell’edificio n.1 del Policlinico di Catania, in via Santa Sofia. L’uomo, dopo essere stato raggiunto, ha esibito una carta di identità falsa. Al momento è anche indagato per possesso di documenti falsi e per avere dichiarato false generalità alla polizia.