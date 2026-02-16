Per la prima volta nella storia del presidio “G. Rodolico” (Policlinico) di Catania, l’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dispone di un’area di degenza dedicata. L’attivazione di quattro posti letto, situati al terzo piano dell’edificio 4, segna un cambio di passo fondamentale per l’assistenza oncologica nella Sicilia orientale, colmando una storica carenza strutturale.

Cosa cambia per i pazienti

Fino ad oggi, l’Oncologia del Policlinico operava esclusivamente in regime di day hospital e ambulatoriale. Questo costringeva i pazienti che necessitavano di un ricovero ordinario a essere ospitati in altri reparti non specialistici o a rivolgersi ripetutamente al Pronto Soccorso.

Con i nuovi posti letto, i pazienti inseriti nei percorsi terapeutici potranno contare su:

Gestione diretta delle urgenze: possibilità di ricovero immediato in caso di complicazioni o tossicità da trattamenti.

Continuità assistenziale: ogni paziente rimarrà sotto la supervisione del proprio “medico tutor” anche durante la degenza.

Integrazione multidisciplinare: la vicinanza con il reparto di Medicina Interna permette di gestire meglio i pazienti complessi con altre patologie (comorbilità).

Gli obiettivi strategici

L’iniziativa, sostenuta dal Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito e dal team guidato dal prof. Hector Soto Parra, punta a decongestionare il Pronto Soccorso e a migliorare l’appropriatezza delle cure.

Nelle intenzioni dei vertici aziendali e del Rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti, questo è solo il primo tassello di un progetto più ampio: la creazione di un vero e proprio “Cancer Center”. L’obiettivo futuro è infatti l’ampliamento del reparto per garantire una presa in carico totale, che integri ricerca clinica, tecnologie avanzate e percorsi personalizzati per ogni malat