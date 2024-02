Giornata dell’udito, visite gratuite al Policlinico: quando e come usufruirne

La Giornata mondiale dell'udito è alle porte e per questo il Policlinico di Catania offrirà visite gratuite.

L’azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco offrirà gratuitamente valutazioni audiologiche con esami audiometrici. Quando? Venerdì prossimo, 1º marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’udito che ricorre in 3 del mese.

Le visite saranno offerte agli utenti dai 4 anni in su dalle ore 9 alle ore 13 nell’ambulatorio numero 15 del padiglione 3 del Policlinico Rodolico, al piano zero. La prenotazione non è necessaria: si procederà in ordine di arrivo e fino ad esaurimento della disponibilità.

L’evento è organizzato dalla società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale (SIOeChCF), in cooperazione con la società italiana di audiologia e foniatria (Siaf), insieme ad altre 23 associazioni, senza fini di lucro, di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici operanti sul territorio nazionale. Le prestazioni saranno dunque eseguite dal personale sanitario dell’Unità operativa complessa di otorinolaringoiatria diretta da Ignazio La Mantia nell’ambulatorio di audiologia e protesizzazione acustica, di cui è responsabile lo specialista Luigi Maiolino.

“L’Oms stima che nel 2050 un cittadino su quattro soffrirà di un disturbo uditivo – osserva il presidente della SIOeChCF Pietro Nicolai -. Se si considerano le forme più severe, sono più di tre milioni gli italiani affetti da questa menomazione le cui conseguenze sono talora gravi e spesso sottovalutate. La sordità, infatti, compromette lo sviluppo dei bambini, il pieno svolgimento delle attività lavorative nell’adulto e il sano invecchiamento, con un consistente sovraccarico sui sistemi sanitari”.