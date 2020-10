Coronavirus, quasi 700 casi in Sicilia: a Catania il numero più alto di positivi

In Sicilia non si arresta la curva dei contagi: registrati numerosi casi anche nel corso delle ultime ore. Preoccupa, in particolare, la situazione di Catania.

La Sicilia continua a registrare quotidianamente un numero rilevante di positivi. L’ultimo bollettino del ministero della Salute, quello del 25 ottobre, ha indicato la presenza di 695 nuovi casi e di altri 11 decessi. Inoltre, rispetto a sabato, sono stati ricoverati in terapia intensiva altri 5 soggetti.

Questi i dati per provincia:

98 casi a Ragusa;

52 a Messina;

46 a Caltanissetta;

28 ad Agrigento;

21 a Enna;

15 a Siracusa;

14 a Trapani;

194 a Palermo;

227 a Catania;

Questi dati rivelano un’importante verità: Catania e Palermo vivono la situazione più complessa.

Catania: soggetti colpiti e nuovi posti negli ospedali

Attualmente in città si conterebbero più di 1.400 casi in isolamento. Nel frattempo, gli ospedali catanesi lavorano per garantire assistenza al maggior numero di soggetti: per tale ragione, presto il Garibaldi centro dovrebbe arricchirsi di 30 posti aggiuntivi, allestiti al posto dei reparti di Medicina generale e Ortopedia che lunedì traslocheranno nei nuovi reparti di Nesima. Anche la terapia semintensiva del Garibaldi dovrebbe presto prevedere 16 nuovi posti dedicati ai malati di Covid.