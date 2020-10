Black Friday in anticipo su Amazon: offerte lampo e sconti

Il Black Friday di Amazon quest'anno arriva in anticipo: 24 giorni di shopping a prezzi "stracciati".

Quest’anno l’attesissimo Black Friday è arrivato in anticipo, al momento solo su Amazon. Si tratta del “venerdì nero” che generalmente cade il giorno dopo la festa del ringraziamento che si celebre negli USA. Dal 1952, il giorno successivo al ringraziamento è considerato come l’inizio della stagione dello shopping. Questa usanza è stata trasmessa in quasi tutto il mondo , e quest’anno su Amazon è arrivata con un mese di anticipo.

Black Friday su Amazon in anticipo

Il Black Friday su amazon durerà ben 24 giorni a partire da oggi (26 ottobre) e fino al 19 novembre, e vi sarà un’ampia scelta di prodotti da acquistare comodamente sul divano di casa. Amazon ha lanciato stamani questa iniziativa, difatti nell’homepage del sito apparirà ben visibile con date e numerose offerte.

Bisogna stare attenti, poiché vi è anche una serie di offerte a tempo, con prezzi davvero “straccianti”. Vi saranno sconti davvero imperdibili su tantissime categorie come abbigliamento, giocattoli, edilizia, oggetti per la casa, tecnologia e tantissimo altro.

Le offerte di Amazon

Il sito Amazon è stato organizzato in modo ben preciso, infatti nell’homepage si potranno trovare diverse voci con diverse offerte come ad esempio: “offerte per categorie” o “articoli consigliati acquistati spesso dai clienti”.

Il Black Friday, generalmente è una giornata amata ma odiata allo stesso tempo da molte persone. Infatti, se da un parte troviamo gli amanti dei negozi, dello “shopping terapeutico”, dei camerini, dei negozi affollati, delle quantità infinite di merce; dall’altra parte ci sono i cosiddetti “comodisti” coloro che amano rilassarsi e fare shopping virtuale, per evitare la folla, imbattersi in capi messa in maniera disordinata nei negozi.

Ci sarà un motivo per il quale Amazon ha lanciato il Black Friday con un mese di anticipo? Forse per la situazione in cui il mondo si ritrova a vivere a causa della pandemia da covid-19, e dunque per agevolare i cittadini nelle spese? Queste sono solo ipotesi e interrogativi spontanei.

Amazon Prime Student

Per tutti gli studenti universitari, ricordiamo che è attivo Amazon Prime Student, lo speciale programma dedicato agli iscritti a un corso di studio universitario.

Il programma ha un costo di 18 euro all’anno, ma prima è possibile sfruttare 90 giorni di abbonamento senza costi aggiuntivi. Terminato questo periodo, lo studente potrà decidere se attivare l’abbonamento o meno. Per attivare Amazon Prime Student, bisogna essere iscritti a un istituto di istruzione superiore che si trovi in Italia ed essere in grado fornire la prova d’iscrizione (tassa scolastica o tassa universitaria) e l’abbonamento può essere rinnovato annualmente allo stesso prezzo per tutta la durata degli studi universitari. Inoltre, a giorni Amazon lancerà degli sconti speciali per i suoi utenti Prime.