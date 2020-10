CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita contro la Ternana

Si torna in campo nel turno infrasettimanale contro la Ternana di mister Lucarelli: si giocherà all'Angelino Nobile di Lentini, fischio d'inizio alle ore 20.45.

Archiviata la vittoria esterna contro la Virtus Francavilla, il Calcio Catania scende quest’oggi nuovamente in campo per il turno infrasettimanale. L’avversario dei rossazzurri sarà la Ternana dell’ex mister Cristiano Lucarelli, fino a qualche mese fa seduto sulla panchina etnea, reduce da un’importante vittoria ai danni del Potenza per 3-0 e adesso con 9 punti in classifica generale.

La squadra di mister Raffaele arriva galvanizzata dal filotto di risultati positivi ottenuto fin qui, con tre vittorie e un pareggio, proprio tra le mura amiche del Massimino nella prima giornata di campionato.

In attesa di una riqualifica del manto erboso dell’ex Cibali, anche stavolta si giocherà sul neutro dello Stadio Angelino Nobile di Lentini, così come avvenuto contro la Juve Stabia nelle scorse settimane.

Assente ancora Reginaldo, risultato positivo la scorsa settimana, così come Dall’Oglio e Antonio Piccolo, che sta recuperando la forma migliore dopo esser approdato alle pendici dell’Etna.

Il fischio d’inizio odierno è fissato per le ore 20.45 a Lentini, con la partita che non verrà trasmessa da nessuna emittente locale e nazionale. Sarà però possibile vedere la partita in diretta streaming sul canale online dedicato di Eleven Sports, acquistando la singola partita o possedendo un abbonamento di una delle due formazioni in campo.